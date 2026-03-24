Diputados aprueban por unanimidad la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual que propuso Sheinbaum

Este martes el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Federal de Cine y el Audiovisual que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum en sustitución de la Ley Federal de Cinematografía, que data desde 1992, la cual quedó rebasada por la transformación tecnológica.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Alma Lidia de la Vega Sánchez, dijo que México necesita una legislación moderna que acompañe el talento de sus creadoras y creadores ya que el cine mexicano no solo cuenta historias, sino que construye identidad, fortalece la memoria colectiva y proyecta al país hacia el mundo.

Explicó que esta nueva ley busca fomentar y regular la producción, distribución, difusión, promoción, exhibición y preservación de obras cinematográficas y obras audiovisuales.

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La diputada del partido Morena remarcó que esta ley no solo moderniza el marco jurídico, reconoce que el cine y el audiovisual son una industria cultural estratégica generadora de empleo, de identidad y soberanía cultural.

“Introduce medidas claras y concretas, fortalece al sector cinematográfico y audiovisual, entre ellas quiero destacar una cuota mínima del 10 por ciento del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, duplicando el tiempo actual, la obligación que tendrán las plataformas digitales para que cuenten con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos”

Incluye incentivos fiscales del hasta el 30 por ciento del costo de producción que permitan generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión en el país.

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A su vez la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también reaccionó en favor de la nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual.

“Se anularon en el sexenio pasado, por ejemplo, los estímulos fiscales para el cine, los quitaron, se dieron cuenta que cayó brutalmente la producción del cine mexicano que lamentablemente sin estímulos fiscales pues no había la posibilidad de que actrices, actores, productores, guionistas, directores, pudieran tener un desarrollo, se dieron cuenta y, bueno, pues ahora ya se están regresando los estímulos fiscales”.

Y pese a que votaron a favor diputados del PAN y el PRI pusieron en duda la efectividad de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual ya que no prevé recursos reales para el desarrollo de la industria.

La minuta fue remitida al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.