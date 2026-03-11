Sheinbaum envía a Cámara de Diputados iniciativa de ley para impulsar vivienda social

La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta tarde a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley en materia de vivienda social para dotar de mayores facultades a los organismos de financiamiento y construcción de casas habitación para personas trabajadoras y subsanar la insuficiencia de vivienda social.

La propuesta, plantea cambiar el término vivienda “digna y decorosa” por el de “adecuada” y establece que debe constar de elementos y servicios básicos como accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

¿Qué propone la iniciativa sobre vivienda social?

Propone fomentar la concurrencia de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades habitacionales.

Esos organismos e instituciones podrán adquirir, rehabilitar, construir, demoler y financiar la autoproducción de vivienda; comprar o urbanizar terrenos para unidades habitacionales, enajenar o arrendar viviendas, generando condiciones que permitan a personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.

¿Cuál es el déficit habitacional en México?

La iniciativa presidencial se basa en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que estiman que más de ocho millones 855 mil hogares se encontraban en condición de déficit habitacional, lo que equivale a 22.8 por ciento del total de hogares del país.

Se identificaron 932 mil 790 viviendas con pisos de tierra, 6.68 millones con techos de baja calidad, 1.42 millones con muros deficientes, y cuatro de cada diez viviendas en rezago.

En cuanto a servicios básicos, 1.67 millones carecen de drenaje adecuado, 1.25 millones no tiene acceso a agua entubada y 107 mil no tienen energía eléctrica; las carencias se concentran en el sur y sureste del país.

La iniciativa de ley en materia de vivienda social reconoce la incapacidad del mercado de atender a la población de menores ingresos, lo que constituye una falla estructural por el alto costo, la baja rentabilidad para el sector privado y la insuficiente diversidad de financiamiento.

