Costos logísticos en México alcanzan hasta 60% del valor de las ventas y afectan la competitividad: Comce Noreste

Los costos logísticos en México pueden llegar hasta el 60% del valor de ventas, impactando la competitividad comercial frente a otros países

El costo logístico en México ha dejado de ser un asunto operativo para convertirse en un problema estructural que afecta a la competitividad del país; pues mientras para algunos países representa entre e 5 y el 25% del valor de sus ventas, en México puede alcanzar incluso el 60%, señaló el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce Noroeste), Javier Cendejas en entrevista con Jeanette Leyva Reus.

#AlAire I Javier Cendejas, presidente de @ComceOficial Noreste.



México experimentó un retroceso significativo en su eficiencia logística, descendiendo 10 posiciones en el ranking global para ubicarse en el lugar 66 de 141 países.#NegociosW con @JLeyvaReus… pic.twitter.com/95JksINBpQ — W Radio México (@WRADIOMexico) March 24, 2026

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¿Por qué son tan altos los costos logísticos en México?

En el espacio de Negocios W, el representante empresarial de comercio del Noreste, detalló que de acuerdo con el Logistics Performance Index , en 2007, México se ubicaba en el lugar 56 entre 141 países en el tema de costos logísticos, para desplomarse y llegar al número 66 en 2023; el mayor impacto se refleja en “el incremento en transporte y almacenamiento”.

Señalo que de 2015 a la fecha el costo logístico se ha incrementado en más del 70%, ya que la gasolina ha aumentado de 2017 a 2025 en 48.78%.

El tema del costo logístico no solo es gasolina, sino el transporte, almacenamiento, sueldos asociados, inventario, robos, seguros, aduanas, embalajes y los costos de administración, entre otros.

Y refirió que “el transportar un contenedor de Shanghái, China a Manzanillo, vía marítima cuesta 3 mil 312 dólares y toma 16 días de traslado, pero, ese mismo contenedor llevado a Monterrey puede superar los 4,500 dólares, es decir la logística de última milla es más cara”.

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¿Qué problemas existen en aduanas y logística?

Específicamente sobre aduanas, dijo “las 50 deben se fluidas con un despacho máximo de tres días cuando ahora tardan en despacho hasta 12 días lo que se refleja en improductividad y riesgo; deben ser menos burocráticas y más automatizadas”, toda vez que este año se han dado ocho cambios como la reforma a la Ley aduanera.

Asimismo, señaló que el sistema aduanal es muy vulnerable y no puede depender de un hilo de fibra óptica, por lo cual propone diálogo y decisiones conjuntas con el gobierno federal, toda vez que Comce, dijo, “busca fortalecer la inversión privada en infraestructura, avanzar la digitalización de procesos consolidar corredores logísticos de los que ya existen, desarrollar paraderos seguros para transportistas, optimizar el embalaje y anticipar la documentación aduanera en miras de eficientar los inventarios”.

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