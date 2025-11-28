Transportistas levantan bloqueos tras acuerdos para eliminar retenes y extorsiones carreteras

A cambio de eliminar retenes carreteros, extorsiones e inseguridad, transportistas de la ANTAC, alcanzaron acuerdos con autoridades federales. Retenes carreteros han sido una de las principales quejas por parte del sector, que denuncia extorsiones y prácticas abusivas en distintos estados del país.

Productores agrícolas y transportistas acceden a liberar algunas carreteras del país, tras reunión con funcionarios de la @SEGOB_mx.#AlAire 🎙️ @DavidEstvez7, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (#ANTAC).



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/DaoGq4GvTM — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 28, 2025

¿Qué acuerdos lograron los transportistas con autoridades?

Luego de largas horas de diálogo, la noche del jueves “firmamos dos acuerdos con Segob” y pedimos a los compañeros levantar los bloqueos, compartió en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin el líder de la ANTAC, David Estevez, quien adelantó que este viernes tendrán una reunión con el subsecretario de Impacto de Riesgo de Protección Ciudadana, así como con el director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como responsable de licencias, emplacamientos y cuestiones fisicomecánicas para dar seguimiento puntual a lo planteado al gobierno federal.

Como parte de los acuerdos de transportistas detalló se pidió que contra la inseguridad y extorsiones en carreteras por policías estatales y municipales y los retenes que tanto daño han hecho. Como gesto de voluntad, tienen que retirar los retenes de Nayarit.

¿Qué otras demandas se plantearon en la negociación?

Asimismo, se solicitó una Fiscalía especializada en delitos en carretera, debido a que no hay suficiente atención a los casos.

Resaltó la unificación de los transportistas y campesinos para lograr la atención de algunos temas en común como la seguridad.

