Gobierno de México y sector gasolinero renuevan estrategia para mantener gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro

En el marco de la renovación de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, acto encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó la relevancia para la economía de las familias mexicanas de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro en las estaciones de servicio en todo el territorio nacional.

Ante empresarias y empresarios del ramo en el salón Tesorería de Palacio Nacional, subrayó el amplio compromiso del sector gasolinero para contribuir a la estabilidad de los precios al mantener esta estrategia junto con el Gobierno de México que entró en vigor hace poco más de un año y hoy se renueva.

Luz Elena González señaló que la renovación de este compromiso es posible gracias a la participación de los grupos empresariales del sector, con los que, gracias al diálogo permanente, se ha avanzado en temas que benefician al sector y a la sociedad en su conjunto.

Resaltó que el acuerdo voluntario con el 96 por ciento de las estaciones de servicio es funcional y mantiene los precios dentro de parámetros adecuados para la operación del sector.

Suscribieron de manera voluntaria el acuerdo, representantes de las empresas gasolineras: Servifácil; Valores ABC; Glencore; G500; Grupo Rendilitros; Grupo Petro; Grupo Ferche; Valero; Grupo Orsan; Gasolinero Colosio; Grupo ENERGIAMAS; Petrodiésel del Centro; Grupo Synergo; Grupo Garel; Grupo Hidrosina; Grupo Gazpro; Grupo SIMSA; OXXO Gas; Grupo Petroil; Grupo Saru; Distribuidora Central de Diésel de Vallarta; Grupo Burgos; Onexpo; Grupo Iconn; y Corporativo Lodemo.

En el marco del encuentro, en representación de las empresas del ramo, el director general de Servifácil, Eugenio del Valle, enfatizó la importancia del diálogo y la colaboración entre el gobierno y el sector productivo como una base fundamental para avanzar en soluciones que beneficien al país.

Reiteró la disposición de la industria gasolinera de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México bajo un objetivo común: que los combustibles sigan siendo un motor de desarrollo, competitividad y bienestar para todas y todos los mexicanos, al tiempo que refrendó el compromiso de mantenerse como un aliado estratégico del país trabajando por la estabilidad, la legalidad y brindando el mejor servicio a millones de consumidores.

Al acto asistieron, entre otras y otros servidores públicos, el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; el procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz; el subsecretario de Hidrocarburos de la SENER, Juan José Vidal Amaro; el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo; y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

Así como la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Rebeca Olivia Sánchez Sandín; el director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila; y las y los dirigentes de diversas empresas gasolineras del país.