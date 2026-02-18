Vacaciones de Semana Santa 2026: Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes de la SEP / Jose Luis Pelaez Inc

Ya iniciamos la Cuaresma y sabemos que con la llegada de esta, viene uno de los periodos de descanso favoritos del año, en especial para los estudiantes, se trata de las vacaciones de Semana Santa y aquí te contamos todos los detalles.

Recientemente, estuvo circulando un rumor sobre el adelanto de este periodo vacacional. Sin embargo, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública sigue en marcha sin alguna alteración hasta el momento

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa para alumnos de la SEP?

De acuerdo al Calendario Escolar del ciclo 2025 - 2026, la SEP indicó que este periodo vacacional se llevará a cabo del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Este descaso aplica para todos los alumnos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

De este modo, las vacaciones de Semana Santa tendrán una duración de 2 semanas, reanudando las clases el lunes 13 de abril.

¿Por qué se decía que las vacaciones se adelantaban?

La razón por la que se habló de un supuesto adelanto de este periodo vacacional, tiene que ver con el descanso que los alumnos tendrán el viernes 27 de marzo por la juta de Consejo Técnico Escolar, la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes. Así que en teoría podría decirse que desde esta fecha, los alumnos de educación básica son libres.

De esta manera, los estudiantes y tutores pueden planear sus vacaciones a partir de este día. Sin embargo, la fecha oficial del inicio de este periodo de descanso es el 30 de marzo.