Registro Beca Getrudis Bocanegra 2026: Inician nuevas inscripciones al apoyo de 1,900 pesos

l Registro Beca Gertrudis Bocanegra 2026 se limita a estudiantes en Michoacán de hasta 29 años, marcando el periodo donde inician nuevas inscripciones al apoyo de 1,900 pesos para el nivel superior.

​​El Gobierno de Michoacán reabrió la convocatoria para que estudiantes de nivel superior se incorporen. Este apoyo económico, dirigido a jóvenes de hasta 29 años, se otorga de manera bimestral para solventar sus gastos de transporte en las diversas regiones de la entidad. Aquí te compartimos todo lo que debes de saber sobre el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 para ser considerados en las nuevas inscripciones al apoyo de 1,900 pesos.

¿Cómo inscribirse a la Beca Gertrudis Bocanegra?

Si eres estudiantes de nivel Superior, para inscribirse en línea a la beca Gertrudis Bocanegra sigues estos pasos:

Ingresa a becagertrudisbocanegra.gob.mx. Inicia sesión o crea tu cuenta en Llave MX (es indispensable para validar tu identidad). Registra toda tu información escolar y personal. Si aún no cumples los 18 años, deberás registrar los datos de tu madre, padre o tutor legal. Descarga y guarda tu comprobante de registro. Toma en cuenta que este documento es tu única garantía de que terminaste el proceso. Ahora toca ser paciente; tu información entrará en etapa de revisión por las autoridades.

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¿Cómo hacer mi registro para la Beca Gertrudis Bocanegra?

Para que tu registro a la Beca Gertrudis Bocanegra sea exitoso debes de tener a la mano los siguientes documentos:

Documentación del estudiante:

CURP actualizada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu universidad (búscala en tu tira de materias o constancia de estudios).

Comprobante de domicilio digital (luz, agua o predial) con una antigüedad no mayor a 3 meses.

Si eres menor de edad, ocupas estos datos de tu tutor:

CURP y número de celular vigente.

Identificación oficial digitalizada (INE, Pasaporte o Cédula Profesional).

Correo electrónico activo.

¿Cuándo empiezan a dar la Beca Gertrudis Bocanegra?

La dispersión de los 1,900 pesos para quienes ya estaban inscritos comenzó el pasado 18 de marzo de 2026. Sin embargo, este nuevo periodo de Beca Gertrudis Bocanegra registro se abrió específicamente para quienes no lograron inscribirse a tiempo.

Recuerda que este programa está dirigido solo a estudiantes de Michoacán de hasta 29 años.

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