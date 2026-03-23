México ratifica ayuda humanitaria a Cuba; Juan Ramón de la Fuente descarta conflicto con EEUU

El gobierno mexicano continuará con su ayuda humanitaria a Cuba, así lo expresó ante los países de Latinoamérica y el Caribe, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

“Hay que tratar de seguirle dando toda la ayuda humanitaria posible al pueblo de Cuba y al mismo tiempo seguir abogando en todos los foros por la paz” para encontrar una solución a través del diálogo, aseguró.

El titular de la SRE indicó que esta posición fue expresada por el gobierno mexicano en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reunidos en Colombia este fin de semana.

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México aboga por que cualquier controversia se resuelva a través de una solución pacífica, y esta postura es respetada prácticamente en todo el mundo, aseguró. Esta posición da a México “una gran confiabilidad en la interlocución que tenemos con los diversos países”.

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Diálogo fluido con Estados Unidos

Juan Ramón de la Fuente descartó que esta visión afecte la relación de nuestro país con los Estados Unidos.

“No, México mantiene un diálogo muy constructivo, muy fluido con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos del continente y del mundo”, señaló.

Esta posición de México le da una gran confiabilidad en la interlocución con todos los países, insistió.

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CDMX: Sede del Foro Urbano Mundial 2028

El titular de la SRE fue entrevistado en el marco del anuncio sobre que, en la Ciudad de México se va a realizar en el 2028 el Foro Urbano Mundial organizado por la Organización de las Naciones Unidas- Habitat.

El haberle otorgado la sede a la ciudad, es una muestra contundente de esos reconocimientos que se le da a México en los foros multilaterales, concluyó.