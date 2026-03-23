Sheinbaum enviará a Cuba otro barco con ayuda humanitaria |Video
La Presidenta dijo que la ayuda será enviada este mismo lunes 23 de marzo, además pidió a la ONU apoyar a la Habana
Este lunes 23 de marzo será enviado un barco con ayuda humanitaria a la Habana, Cuba, como parte de su solidaridad que mantiene con la Isla, anunció la presidenta, Claudia Sheinbaum.
“Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla, al pueblo cubano, y vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria”— Dijo la Sheinbaum
Desde Palacio Nacional reiteró su rechazo al bloqueo de Estados Unidos para el envío de combustible, al mismo tiempo aseguro que mantiene comunicación con el gobierno vecino a fin de encontrar una solución pacífica con Cuba.
Además, instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a hacer lo mismo, ante el recrudecimiento de la crisis económica que vive la isla caribeña por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.
Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí, reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”— Dijo