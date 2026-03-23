Sheinbaum enviará a Cuba otro barco con ayuda humanitaria |Video

Este lunes 23 de marzo será enviado un barco con ayuda humanitaria a la Habana, Cuba, como parte de su solidaridad que mantiene con la Isla, anunció la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla, al pueblo cubano, y vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria” — Dijo la Sheinbaum

Desde Palacio Nacional reiteró su rechazo al bloqueo de Estados Unidos para el envío de combustible, al mismo tiempo aseguro que mantiene comunicación con el gobierno vecino a fin de encontrar una solución pacífica con Cuba.

Además, instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a hacer lo mismo, ante el recrudecimiento de la crisis económica que vive la isla caribeña por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.