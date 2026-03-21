Cuba colapsa: La isla sufre segundo apagón eléctrico en menos de una semana

Este sábado se registró un nuevo apagón en Cuba por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional a las 6:38 de la tarde, hora local.

Este es el segundo corte eléctrico masivo en menos de una semana y el séptimo en año y medio.

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¿Qué se sabe del apagón masivo en Cuba?

A través de su cuenta de X, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó sobre este nuevo corte eléctrico.

Hasta el momento, no se han indicado las posibles causas de la desconexión.

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¿Cómo impacta la crisis energética a la población?

Cuba se encuentra en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, y que ha llevado a registrar cortes eléctricos másivos.

La situación ya es crítica: los cortes en La Habana son de unas 15 horas diarias y en algunas regiones se han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

En las últimas dos semanas, se han registrado dos apagones nacionales y un corte masivo del suministro, que dejó dos tercios de la isla sin electricidad.

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