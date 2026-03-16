Apagón en Cuba: Desconexión total del sistema eléctrico paraliza la isla

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, — informó el Minem sin aclarar la causa del nuevo apagón masivo.

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En la última hora, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, señaló que continúan con los protocolos y comienzan a funcionar los microsistemas en las provincias.

¿Qué factores provocaron el colapso del sistema eléctrico?

Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que la administración de Donald Trump cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

El Gobierno cubano acusa a Washington de una “asfixia energética” y económica de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962.

Cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8 mil y 10 mil millones de dólares para sanear el sistema eléctrico cubano.

Con base en experiencias previas, el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días.

La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

¿Por qué Cuba atraviesa una crisis energética?

La isla de 9.6 millones de habitantes ha experimentado varios apagones generalizados desde finales de 2024.

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Los cubanos soportan además larguísimos cortes programados diarios. La capital cubana ha tenido en los últimos tiempos cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

(Photo by Nick Kaiser/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar

Nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estaban hoy operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuando esta fuente es responsable del 40 por ciento del mix energético.

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos, porque emplean en su mayoría petróleo nacional, sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 por ciento del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

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