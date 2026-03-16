“Tendré el honor de tomar Cuba”: dice Trump... advierte que puede hacer lo que quiera con la isla

El presidente estadounidense calificó a Cuba como una nación debilitada y planteó una posible intervención en la Isla para tomar su control.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que su Gobierno tendrá el honor de “tomar” Cuba, tras firmar una orden ejecutiva en la Casa Blanca, donde fue cuestionado por periodistas sobre el tema.

¿Cuál es la postura de la Casa Blanca hacia la isla?

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera. Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos” — , afirmó el mandatario a la prensa, desde el Despacho Oval.

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Durante la conversación, un periodista también le preguntó si una eventual intervención en cuba se parecería más a la estrategia aplicada por Washington contra Irán o a la política hacia Venezuela.

“No puedo decírselo” — , respondió Trump.

¿En qué contexto se dan estas declaraciones?

Las declaraciones del republicano llegan en medio de conversaciones entre Washington y el gobierno de la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes pasado que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla, que sufre apagones generalizados en todo el territorio afectando a millones de cubanos.

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