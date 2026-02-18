¡Bad Bunny, Alejandro G. Iñárritu, Javier Bardem y Residente en una nueva película juntos!

Bad Bunny, Javier Bardem, Alejandro González Iñárritu y Residente tendrán una nueva cinta para que el séptimo arte pueda cruzar fronteras y crear conciencia sobre la resistencia de todos los países latinoamericanos, principalmente. Así que te contamos de qué va la peli, su nombre, fecha de estreno y más.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Charli XCX en ‘The Moment’: ¿Cuándo se estrena la película de A24 dirigida por Aidan Zamiri?

¿De qué ira la peli en donde estará Bad Bunny y Alejandro G. Iñárritu?

De acuerdo con los primeros informes, la película se titulará ‘Porto Rico’, en donde Bad Bunny será el protagonista. Asimismo, mencionan que el cantante Residente, hará su debut como director y contará con Javier Bardem y Edward Norton.

Y es que en esta peli se busca retratar las raíces y la identidad de Puerto Rico, combinando un enfoque histórico con uno “visceral y lírico” para construir una narrativa emotiva sobre la isla. Por lo que todo apunta a que no será ficción convencional, sino un relato con carga social, histórica y política que apunta al origen y la identidad del país caribeño.

¿Quiénes son los artistas confirmados para participar en la cinta?

Aunque el anuncio ya se ha hecho oficial y ha corrido la voz por todo el internet, los roles para esta película son los siguientes:

Bad Bunny: Protagonista de la cinta

Javier Bardem: Co-protagonista del proyecto

Residente: Director del mismo

Edward Norton: Co-protagonista de la peli

Alejandro González Iñárritu: Productor ejecutivo

Viggo Mortensen: Actor

TAMBIÉN PUEDES LEER: Top 5 de las mejores películas de Denis Villeneuve, el nuevo director de la franquicia de James Bond

¿Por qué es importante una peli de este calibre protagonizada por Bad Bunny?

Mas allá del casting, el proyecto subraya la creciente presencia de artistas latinos en producciones de alcance global. La participación de Bad Bunny en un rol protagónico junto a actores reconocidos, coloca el foco en la diversidad cultural en la industria cinematográfica y refuerza su posicionamiento como figura influyente dentro y fuera de la música.

Aunque falta información clave sobre el rodaje o estreno, la noticia ya se perfila como uno de los movimientos culturales más comentados del año en el entretenimiento.

Tampoco se ha dado a conocer cuándo comenzarán a filmarla o fecha de estreno aproximada, por lo que seguiremos manteniéndonos informados en cuanto suceda algún anuncio.