¿Quiénes son los actores detrás de la biopic de ‘The Beatles’? Revelan las primeras imágenes de las caracterizaciones

Hablar de la banda The Beatles es tocar temas no solo musicales, sino culturales. Ellos fueron un fenómeno a nivel global y promete contar su historia como nunca antes. El anuncio del proyecto ha generado expectativa entre fans de distintas generaciones, por lo que te contamos quiénes son los actores que interpretarán a The Beatles en su biopic.

¿Quiénes son los actores que interpretarán a ‘The Beatles’?

La biopic de The Beatles no solo busca contar una historia mundialmente reconocida, sino reconectar con nuevas generaciones para que la música de The Beatles pueda seguir intacta. Los actores de la cinta son nada más y nada menos que:

Paul Mescal : Uno de los actores más sólidos de su generación por su gran capacidad de generar emociones profundas e intensas con el público. Entre sus proyectos más top están Normal People, Aftersun y Gladiador II.

: Uno de los actores más sólidos de su generación por su gran capacidad de generar emociones profundas e intensas con el público. Entre sus proyectos más top están Normal People, Aftersun y Gladiador II. Barry Keoghan : Quien se ha ganado un lugar en Hollywood por su estilo impredecible y su habilidad de interpretar personajes complejos. Sus actuaciones en Saltburn, The Joker o Dunkerque lo hacen el indicado para estar en la biopic de The Beatles.

: Quien se ha ganado un lugar en Hollywood por su estilo impredecible y su habilidad de interpretar personajes complejos. Sus actuaciones en Saltburn, The Joker o Dunkerque lo hacen el indicado para estar en la biopic de The Beatles. Harris Dickinson : Versátil y presencia natural en pantalla es lo que define a este actor, pues su participación en Babygirl, Blitz o Garra de Hierro, lo han forjado como un gran artista.

: Versátil y presencia natural en pantalla es lo que define a este actor, pues su participación en Babygirl, Blitz o Garra de Hierro, lo han forjado como un gran artista. Joseph Quinn: Su fama internacional al conectar con jóvenes audiencias lo caracteriza como el indicado, luego de participar en Stranger Things, Gladiador II y Los 4 Fantásticos.

¿De qué tratará la biopic de The Beatles?

La biopic de The Beatles abordará la historia completa del grupo, desde sus inicios en Liverpool hasta convertirse en un fenómeno global que transformó la música, la moda y la cultura pop. El enfoque estará puesto en las experiencias individuales de cada integrante y en cómo sus diferencias creativas dieron forma a una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

A diferencia de otros proyectos previos, esta producción contará con derechos oficiales sobre la música y la historia del grupo, lo que permitirá recrear momentos clave con mayor fidelidad.

