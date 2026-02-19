Toy Story 5: Nuevo avance revela fecha de estreno en cines, la trama y a los villanos

Una de las historias favoritas de Disney Pixar es, sin duda alguna, Toy story. El éxito de esta franquicia de los juguetes que cobran vida ha sido tan grade que los fanáticos están a la espera de su quinta entrega. Y aquí vien la buena noticia, pues Walt Disney Studios, ha revelado su fecha de estreno en cines. Acá te contamos toda la información.

De acuerdo con el anuncio oficial de la compañía, Toy Story 5 llegará a las salas de cine en México el próximo 19 de junio de 2026. Esta fecha marca el regreso de Woody, Buzz Lightyear y toda la pandilla, bajo la dirección de Andrew Stanton, un veterano de Pixar que estuvo detrás de éxitos como Buscando a Nemo y WALL-E.

¿Quiénes son los nuevos personajes de Toy Story 5?

Para esta quinta entrega, Pixar ha decidido dar un giro contemporáneo. Aunque volveremos a ver a los protagonistas de siempre, la gran sorpresa es la incorporación de nuevos antagonistas que representan el cambio generacional en el juego:

La Tableta: Lily, una asistente virtual en una tableta electrónica que llega a la casa de Bonnie como un regalo inesperado, quien pretenderá desplazar el interés de la niña hacia el mundo digital.

El ejército de Buzz Lightyears: Se ha revelado que veremos a un grupo de 50 figuras de acción de Buzz Lightyear que presentan un error de programación y quedan atrapados en un modo de “comando” que causará serios problemas a Woody, -buzz y sus amigos.

¿De qué trata la quinta entrega de la saga?

La trama de Toy Story 5 se centra en una lucha que muchos padres de familia reconocerán de inmediato: los juguetes tradicionales contra la tecnología.

En esta ocasión, la misión de Woody, Buzz, Jessie y los demás será recuperar la atención de Bonnie, quien parece estar más interesada en las pantallas y los dispositivos electrónicos que en ellos. Esta nueva entrega explorará cómo los juguetes intentan mantenerse relevantes en un mundo dominado por aplicaciones y juegos digitales.

La película promete ser un reencuentro épico entre Woody y Buzz Lightyear, quienes deberán unir fuerzas una vez más para demostrar que nada puede reemplazar el vínculo real entre un niño y su juguete.