ICE en aeropuertos de Estados Unidos: ¿Qué está pasando y por qué estarán ahí?

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control (ICE por sus siglas en inglés) de Aduanas en aeropuertos de Estados Unidos está generando preocupación y muchas dudas, especialmente entre viajeros y comunidades migrantes.

La medida surge en medio de una crisis que ha provocado largas filas, retrasos y falta de personal en los filtros de seguridad aérea.

¿Por qué ICE estará en los aeropuertos de Estados Unidos?

La decisión se tomó debido a la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte, encargada de revisar a pasajeros antes de abordar. Esta situación se originó por un cierre parcial del gobierno que dejó sin pago a miles de trabajadores, provocando ausencias, renuncias y retrasos en distintos aeropuertos del país.

Ante este escenario, el gobierno estadounidense ordenó desplegar agentes de ICE para apoyar en tareas de seguridad y control, buscando reducir el caos en terminales aéreas.

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¿En qué aeropuertos habrá agentes ICE?

El despliegue del ICE no será en todo el país, pero sí en varios de los aeropuertos más importantes, incluyendo:

Nueva York (JFK y LaGuardia)

Atlanta

Phoenix

Filadelfia

Newark

Nueva Orleans

William P. Hobby, Texas

Estos lugares han sido algunos de los más afectados por retrasos y largas filas en los controles de seguridad.

🔴Reportan filas de hasta 4 horas en el Aeropuerto George Bush de Houston por falta de personal en la TSA, derivada del cierre del gobierno en #EEUU.



Pasajeros enfrentan largas demoras en check-in y filtros de seguridad desde este lunes.



📹: Francisco Villalobos vía… pic.twitter.com/gMgN7FtKUX — W Radio México (@WRADIOMexico) March 23, 2026

¿Qué significa esto para los viajeros?

Aunque las autoridades han señalado que los agentes estarán principalmente para apoyar en tareas logísticas, su presencia ha generado inquietud.

Esto se debe a que ICE es una agencia enfocada en temas migratorios, por lo que existe preocupación sobre posibles revisiones adicionales o detenciones. Sin embargo, oficialmente su función en aeropuertos será reforzar la seguridad y agilizar el flujo de pasajeros, no sustituir completamente a la TSA.

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Si viajas a Estados Unidos ¿deberías preocuparte?

Por ahora, las autoridades insisten en que la medida busca mejorar la situación en aeropuertos. Pero especialistas recomiendan, llegar con más tiempo al aeropuertos, llevar documentación en regla y mantenerse informados sobre cambios, ya que la situación podría evolucionar.