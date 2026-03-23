Hoy No Circula 23 de marzo: ¿Qué autos descansan este lunes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Ya estamos en plena primavera y el calor comienza a sentirse con fuerza en la capital. Si ya estás preparando tu ruta para este 23 de marzo, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permitido circular. Recuerda que el programa Hoy No Circula busca mantener bajo control las emisiones contaminantes, especialmente en estos días donde la radiación solar favorece la formación de ozono.

Evita que una multa de inicio de semana afecte tu bolsillo. Aquí te detallamos las restricciones vigentes para hoy.

¿Qué autos NO circulan este lunes 23 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

Hasta 1,900 pesos de multa en Morelos: Así sancionan a conductores por no renovar la tarjeta de circulación digital

¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente este lunes son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Transporte en el AICM: ¿Desde dónde se podrá pedir un taxi por aplicación?

No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular (corralón).