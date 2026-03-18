Hasta 1,900 pesos de multa en Morelos: Así sancionan a conductores por no renovar la tarjeta de circulación digital

Multa de hasta 1,900 pesos por no actualizar tarjeta de circulación. X

Si tienes auto en Morelos, esto te interesa. No renovar la tarjeta de circulación digital en 2026 puede salir caro: las autoridades estatales advierten sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 1,900 pesos, además de otras consecuencias que afectan directamente a los conductores.

De acuerdo con el Gobierno de Morelos, el refrendo vehicular es un trámite obligatorio que incluye la expedición de la tarjeta de circulación en formato digital, documento que ahora sustituye al físico y es válido en todo el país.

Hasta 1,900 pesos de multa en Morelos por no renovar tarjeta 2026

Las autoridades han sido claras: si no realizas el refrendo, tu vehículo queda sin documentación vigente. Esto puede derivar en multas, retiro de placas e incluso que tu auto sea enviado al corralón.

Además, se generan recargos e intereses por el retraso, lo que incrementa el monto final a pagar con el paso del tiempo.

Costos y fechas para renovar la tarjeta de circulación en Morelos

Para este año, el costo del refrendo en Morelos ronda los 880 pesos para autos particulares, dependiendo del tipo de vehículo.

El pago debe realizarse durante los primeros meses del año para evitar sanciones y mantener vigente la documentación vehicular. También es importante señalar que cumplir con este trámite permite evitar otros cargos, como la tenencia en algunos casos.

Trámite ahora es digital en Morelos

El Gobierno estatal ha impulsado la digitalización del servicio, lo que permite a los conductores obtener su tarjeta de circulación desde el celular o imprimirla, sin necesidad de largas filas.

El proceso puede hacerse en línea o con cita previa en módulos oficiales, lo que facilita cumplir con la obligación en tiempo y forma.