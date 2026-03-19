Hoy No Circula 20 de marzo: ¿Qué placas y engomados descansan hoy?

Estamos a unas horas de que la primavera entre oficialmente y el calor ya se hace sentir en el Valle de México. Si tienes planes para salir a disfrutar la tarde o ya estás pensando en la escapada de fin de semana, detente un segundo y verifica si tu auto tiene permitido circular este 20 de marzo con el Hoy No Circula.

Recuerda que durante esta temporada de “estiaje”, la estabilidad atmosférica y las altas temperaturas suelen complicar la dispersión de contaminantes. Respetar el programa es vital para evitar que la calidad del aire se deteriore. ¡Evita multas y que tu auto termine en el corralón!

¿Qué autos NO circulan este viernes 20 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones por toda la metrópoli:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este 2026 te puede costar una sanción económica de entre 20 y 30 UMA. Esto representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular (corralón). ¡Mejor deja el coche en casa si te toca descansar!