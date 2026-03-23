Derrama económica de Semana Santa superará 24 mil millones en CDMX

Comercio en CDMX prevé una derrama económica de al rededor de 24 mil 551 millones de pesos en esta Semana Santa. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México estimó que el periodo vacacional de Semana Santa en de este 2026 generará una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la capital del país.

Tradiciones y turismo impulsan la economía

La Canaco CDMX, organismo, encabezado por Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que esta cifra representa un crecimiento de 15.5% respecto al año anterior, impulsado por las tradiciones religiosas y una mayor llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Entre los factores clave destaca la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, uno de los eventos más emblemáticos de la temporada, así como una ocupación hotelera estimada entre 65% y 70%.

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La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa prevé un 70% de cupo en hospedaje durante Semana Santa. FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM Ampliar

La Canaco CDMX detalló que el sector de alimentos será uno de los más beneficiados, particularmente la venta y preparación de pescados y mariscos, en línea con las tradiciones de Cuaresma. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la ciudad existen más de 2 mil 300 unidades económicas dedicadas a este giro.

El comercio de pescados y mariscos frescos es uno de los más beneficiados con la llegada de la Cuaresma y la Semana Santa. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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Sectores beneficiados y afluencia estimada

Asimismo, se prevé un impacto positivo en la comercialización de artículos religiosos, así como en servicios culturales, de entretenimiento, restaurantes y hoteles.

Con una afluencia estimada de más de 664 mil personas en templos y recintos históricos, la Ciudad de México se consolida como uno de los principales destinos de turismo religioso del país.

Finalmente, Gutiérrez Camposeco subrayó que este dinamismo fortalece el comercio formal, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad y movilidad para los visitantes durante esta temporada alta.

La derrama Semana Santa continúa posicionando a la capital como un punto clave en el calendario turístico nacional.

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