Derrama económica de Semana Santa superará 24 mil millones en CDMX
La derrama económica de la Semana Santa en la Ciudad de México superará los 24 mil 551 millones de pesos, con un crecimiento de 15.5% respecto al año anterior.
La Ciudad de México estimó que el periodo vacacional de Semana Santa en de este 2026 generará una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la capital del país.
Tradiciones y turismo impulsan la economía
La Canaco CDMX, organismo, encabezado por Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que esta cifra representa un crecimiento de 15.5% respecto al año anterior, impulsado por las tradiciones religiosas y una mayor llegada de visitantes nacionales y extranjeros.
Entre los factores clave destaca la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, uno de los eventos más emblemáticos de la temporada, así como una ocupación hotelera estimada entre 65% y 70%.
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La Canaco CDMX detalló que el sector de alimentos será uno de los más beneficiados, particularmente la venta y preparación de pescados y mariscos, en línea con las tradiciones de Cuaresma. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la ciudad existen más de 2 mil 300 unidades económicas dedicadas a este giro.
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Sectores beneficiados y afluencia estimada
Asimismo, se prevé un impacto positivo en la comercialización de artículos religiosos, así como en servicios culturales, de entretenimiento, restaurantes y hoteles.
Con una afluencia estimada de más de 664 mil personas en templos y recintos históricos, la Ciudad de México se consolida como uno de los principales destinos de turismo religioso del país.
Finalmente, Gutiérrez Camposeco subrayó que este dinamismo fortalece el comercio formal, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad y movilidad para los visitantes durante esta temporada alta.
La derrama Semana Santa continúa posicionando a la capital como un punto clave en el calendario turístico nacional.
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