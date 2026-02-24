SAT confirma quiénes recibirán multa de hasta 22 mil pesos por no hacer su Declaración Anual

El SAT advierte multas de hasta 22 mil pesos a contribuyentes que no presenten su Declaración Anual. Getty Images / boonchai wedmakawand

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia importante para millones de contribuyentes en México: no presentar la Declaración Anual en 2026 puede generar multas que superan los 22 mil pesos, dependiendo del incumplimiento.

Cada año, este trámite fiscal es obligatorio para personas físicas y empresas que deben reportar ingresos, deducciones y pagos correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Sin embargo, autoridades fiscales señalaron que omitirlo, hacerlo fuera del plazo o ignorar requerimientos oficiales puede derivar en sanciones económicas considerables.

De acuerdo con información fiscal vigente, las multas por no cumplir con esta obligación pueden ir desde montos menores hasta 22 mil 400 pesos por cada declaración no presentada, e incluso aumentar si el contribuyente desatiende avisos del SAT o entrega información incorrecta.

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual ante el SAT en 2026?

El SAT indicó que deben cumplir con este trámite quienes durante 2025 obtuvieron ingresos por honorarios, actividades empresariales, arrendamiento, plataformas digitales o inversiones.

También están obligados trabajadores asalariados que tuvieron dos o más patrones, ingresos superiores a 400 mil pesos anuales o dejaron de laborar antes de finalizar el año fiscal.

La Declaración Anual permite verificar si el contribuyente pagó correctamente el ISR o si tiene saldo pendiente o incluso devolución de impuestos.

Estas son las multas que podrías recibir si no haces tu Declaración Anual

No cumplir en tiempo y forma puede provocar distintas sanciones económicas. Entre ellas destacan multas por no presentar la declaración, hacerlo fuera del plazo o no atender solicitudes del SAT.

Además del castigo económico, el contribuyente puede generar recargos, actualizaciones e incluso afectar su historial fiscal, lo que complica trámites financieros futuros.

Las autoridades recomiendan presentar la declaración dentro de las fechas oficiales para evitar sanciones y mantener un estatus fiscal regular durante 2026.