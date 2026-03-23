Banamex apuesta por los jóvenes y el crecimiento en México

El director general de Grupo Financiero Banamex, Manuel Romo, hizo un llamado a los emisores de tarjetas de crédito: "No hay que endeudar a las personas más allá de lo que puedan pagar"

“La tarjeta de crédito es un atractivo, pero debe manejarse con prudencia… sabemos que cuando hay mucha competencia, algunos con el afán de crecer pueden ser imprudentes en el otorgamiento, el primer responsable en hacerlo es el banco mismo, más allá de la regulación, pero no hay que endeudar a las personas más allá de lo que puedan pagar”, afirmó el director general de Banamex, Manuel Romo en entrevista con Jeannete Leyva Reus, para Negocios W.

#Banamex 2026: La nueva era de la banca en México



El futuro de la banca mexicana se está redefiniendo, la confianza de los inversionistas es el motor de este cambio, permitiendo un enfoque renovado en la tecnología y en las nuevas generaciones: "Redoblar la apuesta en jóvenes,… pic.twitter.com/o77iQSMDMV — W Radio México (@WRADIOMexico) March 23, 2026

Romo recordó que 2025 fue un año emblemático para Banamex operando separado de Citi, como Banco Nacional de México, con el enfoque a los jóvenes con dos productos una cuenta de depósito y una tarjeta de crédito, encendiendo los motores y creciente más que el resto del mercado cerrando con un nuevo inversionista como lo es Fernando Chico Pardo con la compra del 25% de Banamex.

Reconoció que la estrategia implementada por Banamex doblará la apuesta por los jóvenes en este año y arranca con negocios como banca corporativa.Banamex forma parte de este impulso hacia nuevos segmentos y oportunidades de crecimiento.

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Llegada de capital e impulso al crecimiento económico

En el mes de febrero, llegaron grandes inversionistas internacionales que no habían invertido en América, comenzaron a llegar, con 2400 millones de dólares, lo que está sujeto a aprobación regulatoria, pero la inversión es muestra de confianza en Banamex.

Iniciamos 2026 con una expectativa de crecimiento mayor que en 2025 con 1.8% que aunque sigue siendo bajo, el consumo está aguantando, se ha desacelerado, pero “la razón fundamental es la falta de inversión no solo extranjera, sino también de mexicanos”, por lo que llamó a la “construcción de certidumbre”, con el respeto de las reglas en México. Banamex se posiciona como un elemento clave dentro de este panorama económico.

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Asimismo, celebró el crecimiento del 30% en su portafolio de pymes en los últimos dos años y el 15% en la banca empresarial de manera anual. Resaltó que debe haber más empresas y planes de inversión, pues una cosa es que se mantenga y otra que crezca.