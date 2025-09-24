Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex

El empresario y propietario de Asur y socio de SSA Marine, Fernando Chico Pardo, adquirió el 25% de participación accionaria de Banamex, informó este miércoles el grupo en un comunicado.

“Esta inversión representa el inicio de una relación estratégica de largo plazo con uno de los líderes empresariales más exitosos y respetados de México”, destacó Banamex en su mensaje.

El director general de Banamex, Manuel Romo, subrayó que con esta incorporación se refuerza la visión de transformación y expansión de la institución:“En Banamex estamos muy entusiasmados con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y Banamex. Fernando conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento… junto con Fernando y con Citi, continuaremos muy enfocados en nuestra estrategia de crecimiento, transformación digital y expansión centrada siempre en brindar excelencia a nuestros clientes”.

¿Cuál es la prioridad estratégica de Citi?

Banamex informó que para Citi la desinversión del banco sigue siendo una prioridad estratégica y que cualquier decisión sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial dependerá de factores como las condiciones de mercado y las autorizaciones regulatorias correspondientes.

¡Esta noticia nos llena de energía y optimismo! Queremos compartir con ustedes nuestro entusiasmo y, sobre todo, reafirmar nuestro compromiso:

¿Quien es Fernando Chico Pardo?

Actualmente, Fernando Chico Pardo forma parte del Consejo de Administración de Banamex como accionista y socio operador. También es fundador y accionista mayoritario de dos plataformas hoteleras que administran más de 9,000 habitaciones en el segmento de lujo todo incluido y 3,000 en el segmento ultra lujo, en alianza con marcas como Four Seasons, One and Only, Rosewood y Hyatt.

Además, participa en los consejos de administración de empresas de gran relevancia como Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.

