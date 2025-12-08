¿Es bueno aparecer en el Buró? Importancia del historial crediticio según Círculo de Crédito

Juan Manuel Ruiz, CEO de la Sociedad de Información Crediticia, Círculo de Crédito, habló de la importancia de generar un buen historial crediticio,

¿Es bueno aparecer o no en el buró de crédito? Lo mejor es tener un historial crediticio a partir de que se cumpla la mayoría de edad, conforme crezcan las necesidades, creando así un historial creditico y libertad financiera para crecer como persona, recomendó Juan Manuel Ruiz, CEO de la Sociedad de Información Crediticia, Círculo de Crédito en entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus.

¿Cómo se genera el historial crediticio?

El experto detalló que toda persona que tiene un crédito o un servicio a crédito como el pago de telefonía, predio, luz, o de una tarjeta, el pago de un auto, tiene un historial crediticio independientemente de tener o no un buen historial, las referencias se registran desde el momento en que se abre uno de estos créditos o servicios.

Para tener un historial crediticio, dijo se parte de la base de tener un crédito o el pago de servicio a tu nombre, la responsabilidad de un pago ejemplo un crédito automotriz, es reflejo de un esfuerzo de cada mes, que te permite al paso del tiempo acceder a otros créditos como otro coche o una tarjeta, Círculo de Crédito se basa en eso para saber si una persona va a responder o no.

Resaltó que “si el crédito se mantuvo vigente pago hipotecario o automotriz cubierto a tiempo se queda en tu historial” como una buena referencia para futuros créditos.

¿Qué ocurre con quienes incumplen?

Para quienes incumplen con sus pagos, la ley prevé beneficios, cada seis años se elimina el crédito.

En el caso de saldos menores a 25 UDIS se depuran al año, siempre y cuando el saldo sea menor:

Saldos de 25 a 500 UDIS se borran en 24 meses, de 500 a 1000 en cuatro años y de 400 mil UDIS en 6 años, a través de un proceso de depuración automatizado.

Esto permite a todos tener una nueva historia crediticia. señaló el expeerto.

Depuración automatizadad de créditos

En relación a importes menores, dijo, todos los días se depuran, es un proceso regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que el usuario tenga otra vez la posibilidad de arrancar una nueva historia.

En el caso de Cículo de Crédito, si el usuario detecta un crédito que no reconoce o incumplió “mete una aclaración y por ley le respondemos si procede o no procede y le explicamos por qué”.

Repositorios de datos.

Detalló que los bancos a los 90 o máximo 120 días de incumplimiento, venden la cartera de deudores a un despacho especializado que se dedica a recuperar ese monto, “el usuario si está bien, puede liquidar la tarjeta, pero ya no es con el banco, sino con la administradora, por eso es importante sacar su historial crediticio, así es como funciona cuando no logras pagarle al acreedor inicial”.

Círculo de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia (SIC) en México que recopila y almacena el historial de pagos de personas y empresas, ayudando a las instituciones financieras a evaluar el riesgo al otorgar créditos y funciona como una base de datos del comportamiento crediticio, similar al Buró de Crédito.

