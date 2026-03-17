Rey de España admite abusos en la Conquista y Sheinbaum responde: ‘no es suficiente’

Rey de España admite abusos en la Conquista y Sheinbaum lanza mensaje: ‘no es suficiente’ / Europa Press News

El rey de España, Felipe VI, reconoció públicamente que durante la Conquista de América se cometieron “abusos” y existieron “controversias éticas”, en lo que representa uno de los pronunciamientos más claros de la Corona sobre ese periodo en los últimos años.

Durante un acto en Madrid, el monarca señaló que, si bien la legislación de la época, como las Leyes de Indias, buscaba proteger a los pueblos originarios, en la práctica no logró evitar excesos, lo que derivó en múltiples abusos durante el proceso de colonización.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión diplomática que se remonta a 2019, cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó formalmente a España una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista, sin obtener una respuesta directa por parte de la Corona.

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Reacción del Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las declaraciones como “un gesto de acercamiento” entre ambos países, al considerar que representan un cambio respecto a la postura sostenida anteriormente por España.

No obstante, precisó que el reconocimiento es insuficiente frente a la dimensión histórica del tema.

Sheinbaum sostuvo que, aunque se trata de un avance en el diálogo bilateral, aún se requiere un posicionamiento más claro y profundo sobre los hechos ocurridos durante la Conquista.

Debate histórico y postura política

En su posicionamiento, la mandataria también cuestionó las interpretaciones que minimizan los abusos del periodo colonial y rechazó las visiones que desestiman el nivel de desarrollo de las civilizaciones originarias.

Subrayó que culturas como la mexica y la maya alcanzaron avances relevantes en campos como la astronomía, la medicina y la organización social, por lo que insistió en la necesidad de abordar el pasado desde una perspectiva histórica integral.

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Un posible punto de inflexión

Las declaraciones de Felipe VI son interpretadas como un posible punto de inflexión en la relación entre México y España, al introducir un reconocimiento explícito, aunque limitado, sobre los abusos cometidos durante la Conquista.

Sin embargo, la ausencia de una disculpa formal mantiene abierto el debate diplomático.

Por ahora, el intercambio evidencia un doble escenario: un avance en el tono político entre ambos países, pero también la persistencia de una demanda histórica que aún no ha sido resuelta.

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