Trump lanza ultimátum a Irán: Exige reapertura del estrecho de Ormuz o atacará sus centrales eléctricas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no reabren por completo el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, la vía marítima en la que se transporta alrededor del 20% del petróleo mundial.

Este sábado a través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano sostuvo que su ejército comenzará con la destrucción de la central eléctrica iraní más grande, en el marco de su conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y eliminará sus diversas centrales eléctricas”, publicó.

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¿Qué acciones militares respaldan esta advertencia?

El mensaje de Trump tiene lugar después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran que han debilitado la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

Cualquier interrupción en esta vía marítima estratégica impacta directamente en el suministro y los precios del petróleo mundial, lo que mantiene en alerta a los mercados internacionales ante una posible escalada del conflicto.

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