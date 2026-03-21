Misil iraní impacta cerca de instalación nuclear en ciudad de Israel; autoridades reportan 47 heridos

El ejército de Israel confirmó que un misil iraní impactó directamente contra un edificio en la localidad de Dimona, al sur de Israel, donde se encuentra una instalación dedicada a la investigación nuclear.

De acuerdo al último recuento publicado por el servicio de ambulancias, aumentó a 47 el número de heridos.

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¿Qué importancia estratégica tiene la zona afectada?

De acuerdo con la agencia Al-Jazeera, Dimona es una ciudad bien vigilada por ser sede del Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí.

“Hubo varios lugares afectados, incluido un edificio de tres plantas que se derrumbó” — reportó el medio.

La televisión estatal iraní afirmó que un bombardeo con misiles contra la ciudad israelí de Dimona, que alberga una instalación nuclear, constituía una “respuesta” a un ataque anterior de Estados Unidos e Israel contra su complejo nuclear de Natanz.

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¿Hay riesgos de radiación tras el impacto?

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) compartió que Irán le informó que la instalación nuclear atacada este sábado, no reporta niveles de radiación fuera de la instalación.

“No se reportó un aumento en los niveles de radiación fuera de la instalación. El OIEA está investigando el informe. El Director General del OIEA, @rafaelmgrossi, reitera el llamado a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear”, publicó en redes sociales.

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