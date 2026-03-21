Muere Robert Mueller, exjefe del FBI: investigó a Trump por la injerencia de Rusia

La muerte de Robert Mueller no solo cierra la vida de un exjefe del FBI, sino la de un hombre que puso en jaque a un presidente de Estados Unidos. Su investigación sobre Donald Trump y la injerencia de Rusia marcó uno de los episodios más explosivos en la política moderna.

A los 81 años, el fiscal especial que sacudió a Washington con el llamado “Russiagate” deja un legado atravesado por tensiones, acusaciones y un informe que mantuvo al mundo pendiente de cada hallazgo. Su figura se convirtió en símbolo de presión institucional en medio de una de las etapas más polarizadas de la historia reciente de Estados Unidos.

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Robert Mueller: cómo investigó la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos

Nombrado en 2017, Mueller encabezó la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Durante casi dos años, su equipo documentó una operación sistemática para influir en el proceso electoral estadounidense, al tiempo que examinaba posibles vínculos con la campaña de Trump. El resultado fue un informe contundente en sus hallazgos sobre la intervención extranjera, pero sin pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal directa.

El documento derivó en cargos contra decenas de personas, incluidos excolaboradores del círculo cercano de Trump y ciudadanos rusos, lo que elevó la presión política en Washington. Sin embargo, también fue utilizado por el propio expresidente para defenderse públicamente, alimentando una narrativa que dividió a la opinión pública y profundizó la confrontación entre demócratas y republicanos.

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Más allá del caso Rusia, Mueller ya había dejado huella como director del FBI en uno de los momentos más críticos para Estados Unidos. Asumió el cargo días antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y transformó la agencia en un eje central de la lucha antiterrorista, reconfigurando sus prioridades y estructura operativa.

De perfil reservado y carácter disciplinado, fue considerado durante años como una figura de integridad dentro del aparato de justicia estadounidense. Su legado queda ligado tanto a la seguridad nacional tras el 11-S como a la investigación que puso bajo la lupa a la Casa Blanca, en un capítulo que redefinió los límites del poder político en Estados Unidos.