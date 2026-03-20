EE.UU. investiga a Gustavo Petro por posibles nexos con narco, revela The New York Times
Reportes de The New York Times revelan una investigación en EE.UU. sobre el entorno de Gustavo Petro por posibles vínculos con narcotráfico y financiamiento de campaña
El Departamento de Justicia investiga dinero y contactos del entorno de Petro
El nombre de Gustavo Petro ha vuelto a sacudir el tablero político internacional este viernes 20 de marzo, luego de The New York Times revelara que autoridades de Estados Unidos mantienen abierta una investigación que toca su entorno más cercano.
De acuerdo con estos reportes, fiscales federales en Nueva York, bajo el mando del Departamento de Justicia de Estados Unidos, analizan posibles vínculos entre figuras relacionadas con el presidente colombiano y esquemas de financiamiento irregular durante su campaña presidencial.
TE RECOMENDAMOS: Trump desata polémica con Japón por broma de Pearl Harbor
Investigación apunta a dinero y contactos bajo sospecha
Las indagatorias, aún en fase preliminar, se concentran en dos líneas clave:
- Posibles aportaciones irregulares a la campaña presidencial
- Presuntos contactos con personas vinculadas al narcotráfico
Según lo revelado, las autoridades estadounidenses estarían rastreando movimientos financieros y reuniones que podrían haber influido en el ascenso político del actual mandatario.
Sin embargo, hasta el momento, no existe ninguna acusación formal ni cargos presentados directamente contra Petro.
Sin cargos, pero con presión internacional
Uno de los puntos más relevantes es que la investigación:
- Se encuentra en etapa inicial
- Forma parte de un caso más amplio
- No tiene, por ahora, a Petro como acusado formal
Este matiz es clave: el caso representa una línea de investigación activa, pero no implica culpabilidad ni proceso judicial en curso contra el presidente.
TAMBIÉN PUEDES LEER: OTAN deja solo a Trump en guerra contra Irán y provoca su furia: “cobardes”, estalla el presidente
Petro responde: “no existe ninguna investigación”
Ante la presión mediática, Gustavo Petro rechazó los señalamientos y aseguró que no hay ninguna investigación en su contra.
El mandatario también negó cualquier tipo de vínculo con organizaciones criminales y defendió su trayectoria política, marcada, según él, por la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
Tensión política y contexto que agrava el caso
El señalamiento llega en un momento delicado en la relación entre Colombia y Estados Unidos, en medio de diferencias políticas y posturas encontradas en temas de seguridad, drogas y cooperación internacional.
Además, el tema del financiamiento de campañas ya había generado controversia dentro de Colombia, lo que amplifica el impacto de esta nueva revelación a nivel global.