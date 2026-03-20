EE.UU. investiga a Gustavo Petro por posibles nexos con narco, revela The New York Times / Long Visual Press

El Departamento de Justicia investiga dinero y contactos del entorno de Petro

El nombre de Gustavo Petro ha vuelto a sacudir el tablero político internacional este viernes 20 de marzo, luego de The New York Times revelara que autoridades de Estados Unidos mantienen abierta una investigación que toca su entorno más cercano.

De acuerdo con estos reportes, fiscales federales en Nueva York, bajo el mando del Departamento de Justicia de Estados Unidos, analizan posibles vínculos entre figuras relacionadas con el presidente colombiano y esquemas de financiamiento irregular durante su campaña presidencial.

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Investigación apunta a dinero y contactos bajo sospecha

Las indagatorias, aún en fase preliminar, se concentran en dos líneas clave:

Posibles aportaciones irregulares a la campaña presidencial

Presuntos contactos con personas vinculadas al narcotráfico

Según lo revelado, las autoridades estadounidenses estarían rastreando movimientos financieros y reuniones que podrían haber influido en el ascenso político del actual mandatario.

Sin embargo, hasta el momento, no existe ninguna acusación formal ni cargos presentados directamente contra Petro.

Sin cargos, pero con presión internacional

Uno de los puntos más relevantes es que la investigación:

Se encuentra en etapa inicial

Forma parte de un caso más amplio

No tiene, por ahora, a Petro como acusado formal

Este matiz es clave: el caso representa una línea de investigación activa, pero no implica culpabilidad ni proceso judicial en curso contra el presidente.

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Petro responde: “no existe ninguna investigación”

Ante la presión mediática, Gustavo Petro rechazó los señalamientos y aseguró que no hay ninguna investigación en su contra.

El mandatario también negó cualquier tipo de vínculo con organizaciones criminales y defendió su trayectoria política, marcada, según él, por la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Tensión política y contexto que agrava el caso

El señalamiento llega en un momento delicado en la relación entre Colombia y Estados Unidos, en medio de diferencias políticas y posturas encontradas en temas de seguridad, drogas y cooperación internacional.

Además, el tema del financiamiento de campañas ya había generado controversia dentro de Colombia, lo que amplifica el impacto de esta nueva revelación a nivel global.