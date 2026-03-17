Senado recibe Plan B de Sheinbaum: conoce los puntos clave de la reforma electoral 2026

El Senado de la República recibió este martes la iniciativa de reforma electoral en materia constitucional, conocida como “Plan B”.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, turnó de inmediato el proyecto a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.

Recibimos la iniciativa de reforma constitucional en materia de reducción de privilegios y fortalecimiento de la revocación de mandato de la presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/vTpfrE8Uyz — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 17, 2026

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¿Qué cambios plantea la reforma electoral?

El proyecto plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, además de incluir nueve disposiciones transitorias.

En el apartado de revocación de mandato, propone ampliar el periodo en el que puede realizarse este ejercicio, de modo que tenga lugar en el tercer o cuarto año (2027 o 2028) del mandato del Ejecutivo federal.

Asimismo, se establece que la persona sujeta a este mecanismo, en este caso, la presidenta de la República, podrá participar en la difusión del proceso e incluso promover el voto a su favor, en los términos que determine la legislación correspondiente.

En el ámbito municipal, la iniciativa contempla que cada ayuntamiento cuente únicamente con una sindicatura y de 7 a 15 regidurías.

Ningún presidente municipal ni regidor podrá recibir ingresos superiores a los establecidos oficialmente ni acceder a bonos, seguros u otros beneficios adicionales financiados con recursos públicos.

El documento propone que las constituciones de las entidades federativas fijen un límite al presupuesto anual de los congresos locales, el cual no deberá superar el 0.7 por ciento del total del presupuesto de egresos estatal.

El “Plan B” también establece límites a las remuneraciones de consejeros del INE, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas y homólogas del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales en las entidades federativas, quienes no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República.

Plan B pic.twitter.com/oUz6chQivN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 17, 2026

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¿Qué posturas hay sobre el Plan B?

El jefe de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, indicó que esta reforma no tendrá debate público, ni se le dispensará ninguna trámite y antes de Semana Santa quedará aprobada.

Por su parte, el líder de la bancada del PRI, Manuel Añorve indicó que El plan B Electoral no es un ajuste administrativo, si no una concentración del poder político.

El priísta aseveró que la propuesta busca debilitar a las instituciones electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de controlar los comicios y favorecer al partido en el poder rumbo a 2027.

En tanto el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo en el Senado y adelantó que su partido no acompañará ningún planteamiento de revocación de mandato dentro del llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que podría generar inestabilidad

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