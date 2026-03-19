‘Plan B electoral’ divide a aliados: PT advierte riesgos y PVEM respalda reforma de Sheinbaum

Pese al acuerdo dominguero en Gobernación, se tambalea la aprobación del Plan B en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues en la Cámara de Diputados también hay expresiones de inconformidad con las propuestas de modificación constitucional, que se prevé, será aprobado la próxima semana en el Senado de la República.

El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, dejo ver riesgos en la propuesta presidencial.

Aclaró que serán los senadores petistas los que marquen la pauta política, pero insistió, por ejemplo, que la Presidenta de la República promocione la revocación sobre su propio mandato puede generar escenarios de inequidad en la contienda.

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¿Qué riesgos advierte el PT sobre el Plan B división?

Advirtió también, el hecho de que haya promoción desde la Presidencia para que se ratifique y no se revoque el mandato, eso beneficiaría solo a Morena y dejaría de lado a los aliados.

O buen, se abre la posibilidad de que el Estado mexicano entre en una crisis pues si la revocación es vinculante podrían tenerse presidentes de solo tres años.

“Si das oportunidad a que la Presidenta haga tarea de promoción, luego es el mismo día de la jornada electoral, un riesgo es de Estado, es estructural, porque te lleva a que entonces puedas tener presidentes de la República de tres años. El otro es el problema de con qué partidos se identifica quien esté y entonces ahí tienes otra desventaja. ¿Sólo ganaría Morena? -En esa lógica nosotros creeríamos que sí”.

El líder de los diputados del PT reconoció que esos dos aspectos los siguen inquietando y por ello, el PT está valorando si vota a favor o no.

Reginaldo Sandoval sostuvo que el PT no tiene inconveniente en que la revocación de mandato se adelante al 2027, siempre y cuando no sea el mismo día de las elecciones intermedias.

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¿Cuál es la postura del Partido Verde?

En contraste, el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, ratificó que sus diputados y senadores apoyarán el proyecto convenido el pasado fin de semana entre dirigencias partidistas .

Contrario a la postura dubitativa del PT, Carlos Puente aseguró que las propuestas del Plan B fortalecen la democracia y la participación ciudadana, además, ve positivo que la presidenta Sheinbaum salga a defender su mandato respecto a la consulta de revocación, porque así sucede en otros países del mundo y no se debilitan las democracias.

“Hemos definido que vamos a acompañar a la Presidenta en este plan b, el que ella pueda tener la posibilidad de presentarse a la contienda y defender, yo creo que eso es algo que sucede en todo el mundo, no nos debe de extrañar, y en el Verde la vamos a acompañar y la vamos a respaldar, no le tenemos miedo a ese proceso”.

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