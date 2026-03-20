Pemex ofrece empleo y no indemnización a viuda de trabajador fallecido en explosión de Refinería Dos Bocas

En Así las Cosas PM, la señora Esmeralda Cano Solís, viuda de Fernando Arias De la Cruz, uno de los trabajadores que murió en la explosión dentro de la Refinería Dos Bocas, relató la difícil situación que enfrenta tras la pérdida de su esposo y denunció la respuesta negligente de parte de las autoridades de Petróleos Mexicanos.

El trabajador Fernando Arias, se desempeñaba como supervisor de la empresa CIPSA y tenía minutos de haber ingresado a su turno de trabajo en las instalaciones de la refinería en Paraíso, Tabasco, cuando ocurrió la tragedia.

“Lamentamos comentarle, señora, que en la explosión logramos rescatar todavía con vida a su esposo, pero lo trasladamos a la clínica de Pemex. Pero lamentablemente, señora, le informamos que su esposo acaba de fallecer”, fue la noticia que recibió la señora Esmeralda por parte de un paramédico, apenas dos horas después de que su marido saliera de casa hacia su jornada laboral en Dos Bocas.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: PEMEX confirma la muerte de cinco personas en incendio de la Refinería Olmeca en Dos Bocas

¿Qué propuesta recibieron los familiares por parte de Pemex?

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la señora Cano reveló que dos días después de la explosión, representantes del Área de Responsabilidad Social de Pemex, la visitaron en su domicilio para presentarle una propuesta que no incluía una indemnización económica.

Según su testimonio, los funcionarios Miguel Ángel Herrera Palomeque y Alan Palacios le ofrecieron como solución “conseguirle trabajo” a ella o a su hijo, en empresas proveedoras de Pemex.

“La propuesta que ellos me traen a mí es de que yo, como ya no tengo el sustento del sueldo de mi esposo, ellos me dicen que pueden conseguirme trabajo en cualquiera de las compañías que le trabajan a ellos, independientemente de mis estudios”, explicó Esmeralda, quien interpretó el ofrecimiento como una medida para evitar acciones legales tras el incendio.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Refinería Dos Bocas: Gonzalo Monroy denuncia negligencia técnica en incendio

¿Cuál es la situación de las otras víctimas del accidente?

La viuda también manifestó su preocupación por las familias de las otras compañeras fallecidas de su esposo, como Diana y Juliana, quienes también laboraban para la empresa CIPSA.

Esmeralda Cano destacó que otras de las víctimas eran madres solteras o sustentos principales de sus hogares, dejando a varios menores al cuidado de sus abuelos, situación que Pemex también pretende resolver bajo el mismo esquema de recomendaciones laborales.

“Si no va a haber una indemnización, una pensión en amparo por la vida de mi esposo y de ellas, y dijeron que no, porque no era tampoco personal de Pemex. Que era personal de compañías” — , denunció.

La empresa CIPSA, contratista para la que trabajaba Fernando Arias, se hizo cargo únicamente de los gastos funerarios y el traslado del cuerpo. Su familia buscará asesoría legal para garantizar una reparación integral del daño, dado que la explosión ocurrió en una instalación estratégica bajo la operación de Pemex.

Síguenos en Google News y encuentra más información