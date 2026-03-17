PEMEX confirma la muerte de cinco personas en incendio de la Refinería Olmeca en Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que cinco personas perdieron la vida en el incendio de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Una de las víctimas es una trabajadora.

📍Pemex mantiene atención al incidente ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca.



Comunicado nacional: https://t.co/v2tzky7Vez pic.twitter.com/YbZJoBqRlg — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

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¿Cómo se originó el incendio en la refinería?

También explicó que todo inicio porque las fuertes lluvias “ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería”, luego se estancó y finalmente el líquido hizo combustión al exterior de la barda perimetral de la instalación.

“Al momento, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores; personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente”. —

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¿Qué informó Pemex tras el incidente?

Por último, la petrolera expresa sus condolencias a los allegados de quienes perdieron la vida en el lugar.

También aclara que les dará acompañamiento y atención integral a los lesionados.

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