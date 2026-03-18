Refinería Dos Bocas: Gonzalo Monroy denuncia negligencia técnica en incendio

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El experto en energía, Gonzalo Monroy, afirmó que el reciente incendio que cobró la vida de cinco personas en la refinería de Dos Bocas fue producto de negligencias técnicas y operativas.

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¿Qué causó el incendio en Dos Bocas?

El combustible que alimentó el siniestro provino directamente de la planta, contrario a lo que se dijo en la versión oficial. Señaló que, aunque se intente deslindar la responsabilidad, el derrame de componentes ocurrió dentro del polígono de la refinería debido a fallas en las plantas combinadas y de coquización, que son el núcleo de la instalación.

En entrevista para “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Gonzalo Monroy advirtió que la presencia de “aguas aceitosas” en el drenaje municipal de Paraíso, Tabasco, representa un riesgo latente para la población, pues ya hay un antecedente histórico de tragedias históricas derivadas de acumulaciones de combustible en zonas urbanas.

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¿Qué riesgos persisten tras el incidente?

Subrayó que Pemex debería estar ejecutando una limpieza generalizada inmediata en lugar de minimizar el alcance del incidente ocurrido tras las intensas lluvias en la región.

La raíz del problema, dijo, reside en un diseño deficiente motivado por la urgencia política de la administración del presidente López Obrador y la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Se ignoraron las recomendaciones técnicas del Instituto Mexicano del Petróleo, las cuales sugerían construir la refinería al menos dos metros por encima del nivel del mar para evitar desbordamientos.

Esta omisión es lo que hoy permite que los residuos industriales salgan de la contención de la planta ante cualquier inundación.

Existe una manipulación abierta en las cifras financieras de Pemex para ocultar la ineficiencia del segmento de refinación, aseguró Gonzalo Monroy, y a pesar de que la mezcla mexicana de petróleo cotiza por encima de los 90 dólares, la empresa sigue perdiendo dinero, lo que la convierte en un caso único de ineficiencia a nivel global.

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