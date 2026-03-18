“Incendio en la refinería Dos Bocas ocurrió afuera, y ya es investigado por la FGR": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió que el incendio en la refinería de Dos Bocas, en el que murieron 5 personas, ocurrió afuera y por ello la Fiscalía General de la República ya investiga.

“Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República (FGR) a hacer la investigación; ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio” — Insistió

¿Qué se sabe sobre el origen del incendio?

La Presidenta dijo que la posible causa del incendio fue el derrame de unos cárcamos ante las intensas lluvias en la zona.

Preciso que, de las cinco víctimas mortales, una era trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las otras cuatro pertenecían a otra empresa.

¿Qué acciones se han tomado tras el incidente?

Sheinbaum aseguró que, tras el incendio, el director de refinación de Pemex acudió al lugar para poder ayudar a la gente y dijo que se brindará apoyo a las familias afectadas.

Además, añadió que la refinería “no tuvo ningún daño”, por lo que se encuentra operando en su totalidad.

Ante los reclamos de padres de familia de una escuela cerca de la refinería, la mandataria señaló que ha pedido a Pemex que apoye en la reubicación del centro educativo, aunque precisó que, según los dictámenes técnicos, no hay riesgos para los menores.