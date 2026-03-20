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Morena lanza spot contra oposición y Fox News que podría elevar tensión internacional

El spot de Morena incluye críticas a la oposición y Fox News, lo que podría incrementar la tensión con Estados Unidos, según el análisis político Javier Tejada.

Nuevo spot de Morena

Nuevo spot de Morena

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

En exclusiva en entrevista con Gabriela Warkentin, el analista político, Javier Tejado, dio a conocer que Morena “disparó” un spot contra toda la “oposición” -incluidos FoxNews y Salinas Pliego- el cual tuvo que ser aprobado por el Gobierno Federal que podría incrementar la tensión con Estados Unidos porque choca mediáticamente con la principal televisora estadounidense de derecha.

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¿Qué mensaje transmite el spot de Morena?

“Es quizá uno de los eventos más interesantes de un partido político en México, el spot subraya cuando hablar de la guerra del narcotráfico, hace ver que Fox News es la ventana donde se inventan narrativas y se ataca a México con una narrativa antimexicana interesante”.

—  Javier Tejado, analista político

¿Quiénes aparecen como opositores en el contenido?

Tejado informó que en el spot aparecen Alejandro Moreno del PRI, Marco Cotes del PAN, el expresidente Felipe Calderon, Lilly Tellez, el gobernador de Nuevo León de Movimiento Ciudadano Samuel García, Salinas Pliego y Fox News resaltando que son los enemigos.

El analista político mencionó que tanto el grupo de derecha de Estados Unidos que transmite su narrativa a través de Fox News que asegura que México no es confliable y Morena le envían el mensaje a su base más radical para mantenerla cohesionada porque la tensión seguirá aumentando lo que no es buena noticia porque chocar mediáticamente.

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¿Por qué se considera una estrategia de choque narrativo?

“Cada uno habla a su audiencia, si se habla de un operativo bilateral de Estados Unidos contra México debes tener base dura apoyándote y aquí igual, Morena con la soberanía, tener a la base dura alienada contigo… es una estrategia de choque narrativo, quien sabe que se prepare después”.

—  Javier Tejado, analista político

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