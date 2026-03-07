Trump dice que México es el epicentro de la violencia del narcotráfico en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que México se ha convertido en el “epicentro de la violencia de los cárteles” en el hemisferio occidental, durante una reunión con líderes políticos de América Latina celebrada en Miami. Sus declaraciones se dieron en el marco de un encuentro centrado en la seguridad regional y el combate al narcotráfico.

El mandatario estadounidense señaló que las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas han ampliado su presencia en distintas partes del continente, lo que, según afirmó, exige una mayor coordinación entre los gobiernos de la región para enfrentar su influencia.

Narcotráfico y seguridad, en el centro de la reunión

El encuentro reunió a dirigentes y representantes de varios países latinoamericanos para discutir medidas conjuntas contra el crimen organizado transnacional, un fenómeno que en las últimas décadas ha fortalecido redes de narcotráfico que operan más allá de las fronteras nacionales.

Durante el diálogo, Trump insistió en la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación entre fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y estructuras militares de los países participantes. El objetivo, explicó, es mejorar la capacidad regional para enfrentar a organizaciones criminales que controlan rutas de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Una estrategia regional impulsada desde Washington

La reunión forma parte de una iniciativa impulsada por Estados Unidos conocida como Escudo de las Américas, un esquema de colaboración regional que busca fortalecer la coordinación entre gobiernos frente al narcotráfico y otras amenazas de seguridad.

El proyecto contempla intercambio de información estratégica, operaciones conjuntas y mayor cooperación institucional entre países del continente para enfrentar a los cárteles, considerados por Washington como organizaciones criminales con alcance transnacional.

Un encuentro sin algunos actores clave

A la reunión asistieron representantes de alrededor de una docena de países latinoamericanos, principalmente gobiernos que mantienen cercanía política con la administración estadounidense.

No obstante, varios de los países más influyentes de la región, entre ellos México, Brasil y Colombia, no participaron en el encuentro, lo que evidencia las diferencias que existen en torno a las estrategias de seguridad impulsadas desde Washington.

El papel de México en el debate regional

Las declaraciones de Trump reavivan el debate sobre el papel de México dentro del mapa del narcotráfico continental. El país se ha convertido durante décadas en una de las principales rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de ser territorio de operación de algunos de los cárteles más poderosos de la región.

En ese contexto, el señalamiento del mandatario estadounidense vuelve a colocar el tema de la violencia vinculada al crimen organizado en el centro de la discusión política entre Washington y los gobiernos latinoamericanos.