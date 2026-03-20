La expo GRATIS de Star Wars en CDMX: Cuándo es y qué podrás hacer

Si eres fan de Star Wars, este plan en la Ciudad de México te va a emocionar. Pues ya se confirmó una nueva edición de la Expo dedicada a la saga, un evento que promete reunir a cientos de fans con actividades, conciertos y experiencias completamente gratuitas.

La expo se ha convertido en uno de los encuentros más esperados por la comunidad geek, y este 2026 no será la excepción. Te dejamos todos los detalles para que asistas con la mejor compañía a ser feliz en una nueva galaxia.

¿Dónde será la Expo Star Wars 2026?

La expo de Star Wars se llevará a cabo en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este recinto ya es conocido por albergar eventos de cultura pop, por lo que nuevamente se convertirá en el punto de reunión para fans de todas las edades que quieran sumergirse en el universo galáctico.

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¿Cuándo será la exposición de Star Wars 2026 en CDMX?

Hasta ahora, se sabe que la Expo Star Wars se realizará durante el mes de abril de 2026, aunque las fechas exactas y horarios se darán a conocer en redes oficiales del evento.

Cartel oficial de la expo de Star Wars 2026 en CDMX Ampliar

¿Cuánto cuesta entrar y cómo asistir?

Una de las mejores noticias es que la entrada será completamente gratuita, lo que ha convertido a este evento en uno de los más accesibles para fans en la ciudad.

No se requiere boleto previo, pero se recomienda llegar con tiempo, ya que suele tener alta afluencia. Además, el lugar es de fácil acceso en transporte público, especialmente desde la zona del Metro La Raza.

¿Por qué este evento se volvió el punto de reunión más importante para fans de Star Wars en CDMX?

Más allá de la nostalgia, la expo Star Wars ha crecido hasta convertirse en un espacio clave para la comunidad fan en la ciudad.

No es solo un evento para ver cosas, sino para convivir, hacer cosplay, conocer a otros fans y vivir la saga de una forma más cercana. En un contexto donde muchos eventos similares son costosos, este destaca por mantener entrada libre y actividades para todos.

Eso ha hecho que cada edición reúna a más personas y se consolide como uno de los encuentros más importantes de cultura pop en CDMX.