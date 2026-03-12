Aqüífera: Cuándo empieza el Festival del Bosque de Chapultepec 2026 y qué actividades habrá

Aquïfera es el festival que la CDMX recibirá en el mes de abril en el Bosque de Chapultepec, en donde el evento cultural y ambiental, busca reflexionar sobre la importancia del agua en la vida cotidiana.

Lo mejor de este festival, es que es gratuito y reunirá actividades para todas las edades, desde artísticas, científicas y educativas. Así que si te interesa el cuidado del agua, te dejamos cómo va a estar este evento en la capital.

¿Cuándo empieza Aquïfera, el Festival del Bosque de Chapultepec?

De acuerdo con información difundida sobre el evento, el festival se llevará a cabo del jueves 2 al domingo 5 de abril de 2026, coincidiendo con el periodo vacacional de Semana Santa. Durante estos cuatro días, distintos espacios del Bosque de Chapultepec se convertirán en escenarios para actividades culturales, artísticas y educativas que buscan acercar a las personas a la naturaleza.

El festival forma parte de una serie de ediciones temáticas que se realizan desde 2022 para promover el conocimiento ambiental y científico a través del arte y la cultura.

¿De qué trata Aquïfera 2026?

La edición 2026 estará centrada en el agua como elemento vital y como parte de la historia de la Ciudad de México. Aquïfera, busca generar conciencia sobre temas como:

El uso responsable del agua

La relación histórica entre la ciudad y sus lagos

El impacto ambiental de su consumo

La importancia de preservar los ecosistemas acuáticos

La temática también se inspira en la relación ancestral de la región con el agua, ya que la capital mexicana se desarrolló sobre un antiguo sistema de lagos.

¿Qué actividades habrá en el festival Aquïfera?

Aunque el programa completo aún no se ha publicado, en ediciones anteriores, el festival ha incluido:

Talleres ambientales y científicos

Charlas con especialistas

Rxposiciones artísticas

Conciertos y presentaciones culturales

Recorridos guiados por el bosque

Experiencias interactivas para niñas y niños

Además, se instalan figuras monumentales e instalaciones artísticas relacionadas con la temática del año, que se convierten en puntos muy populares para fotografías entre los visitantes.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival del Bosque de Chapultepec?

Una de las ventajas del evento es que las actividades son gratuitas, lo que lo convierte en una opción popular para familias y visitantes durante las vacaciones de primavera.

Cada año el festival reúne miles de personas que recorren las instalaciones, participan en talleres o simplemente disfrutan del ambiente cultural al aire libre.

¿Por qué importa el festival en el Bosque de Chapultepec?

El Bosque de Chapultepec ha sido históricamente uno de los sitios más importantes para el abastecimiento de agua en la ciudad desde tiempos prehispánicos. En la época mexica, los manantiales de Chapultepec eran una de las principales fuentes de agua dulce que abastecían a Tenochtitlan, incluso mediante acueductos que transportaban el recurso hacia la ciudad.

Por ello, el festival busca conectar historia, naturaleza y conciencia ambiental en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital.