¿Cuánto durará la huelga en Bachilleres? Esto se sabe del paro 2026

La huelga en el Colegio de Bachilleres iniciada el 19 de marzo de 2026 dejó sin clases a miles de estudiantes en la Ciudad de México y zona metropolitana, generando una de las preguntas más importantes: ¿cuándo termina el paro?

Hasta ahora, la respuesta no es tan clara como muchos esperan. Así que te contamos todos los detalles que hay detrás de la huelga del Colegio de Bachilleres.

¿Cuándo termina la huelga del Colegio de Bachilleres?

Hasta el momento, no existe una fecha oficial de término para la huelga. El paro comenzó el 19 de marzo tras el estallamiento formal del sindicato, pero su duración dependerá completamente de las negociaciones entre autoridades y trabajadores, así como de acuerdos sobre el aumento salarial y las condiciones laborales.

Esto significa que las clases seguirán suspendidas de manera indefinida hasta que se llegue a un acuerdo.

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¿Por qué estalló la huelga en el Colegio de Bachilleres?

El movimiento fue convocado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, quienes exigen principalmente:

Aumento salarial

Mejores condiciones laborales

Revisión del contrato colectivo

Este tipo de conflictos ya ha ocurrido antes. Recordemos que en 2023, una huelga similar se extendió por casi 50 días antes de resolverse.

Miles de alumnos están siendo afectados por el paro de actividades en el Colbach

La huelga impacta a los 20 planteles del Colegio de Bachilleres, lo que afecta a miles de estudiantes de nivel medio superior en la CDMX y el Estado de México. Las instalaciones permanecen cerradas con banderas rojinegras, por lo que no hay clases presenciales ni a distancia y no hay actividades administrativas como de costumbre.

¿Cuándo regresarán a clases los estudiantes del Colegio de Bachilleres?

No hay fecha confirmada para que estudiantes del Colegio de Bachilleres vuelvan a las aulas. El regreso dependerá del acuerdo entre sindicato y autoridades

Por ahora, la huelga sigue activa y las clases permanecen suspendidas.