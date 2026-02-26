SEP anuncia nueva forma de Bachillerato: ¿Quiénes pueden aplicar a ella y cómo funcionará?

SEP Nuevo bachillerato para quienes no quieran pasar tanto en aulas / Rafa Fernandez Torres

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un nuevo modelo educativo para el nivel medio superior llamado Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, diseñado especialmente para jóvenes que “no quieren estar muchas horas” en el aula tradicional y buscan opciones más flexibles para estudiar y concluir su educación. La medida se dio a conocer como parte de una estrategia más amplia para combatir la deserción escolar en México y ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior.

Te contamos de qué va este modelo nuevo de bachillerato para todas las personas que quieran apuntarse a este sistema educativo.

¿Quiénes pueden estudiar este nuevo modelo de bachillerato?

El Bachillerato Nacional “Margarita Maza” está dirigido principalmente a jóvenes de entre 15 y 17 años que:

Necesitan un esquema con menor carga horaria en aula

Han dejado la escuela y quieren regresar

Prefieren un formato educativo más flexible que integre cultura, deporte y tutorías

Buscan concluir su educación media superior sin jornadas extensas

Este modelo combina clases con actividades extracurriculares y trabajo guiado por tutores, muchos de ellos estudiantes universitarios o recién egresados, quienes brindarán apoyo académico, socioemocional y vocacional a los inscritos.

Los estudiantes aceptados también tendrán acceso a la Beca Universal “Benito Juárez”, lo que representa un incentivo económico adicional para quienes se inscriban y se comprometan con su proceso educativo.

¿Por qué se creó este modelo nuevo de bachillerato?

Este modelo responde a una realidad educativa en la que muchos estudiantes abandonan sus estudios por falta de tiempo, necesidad de trabajar, responsabilidades familiares o porque no se adaptan al esquema académico convencional. Además, forma parte de la estrategia “Jóvenes Transformando México” que busca brindar más recursos, acompañamiento y espacios para que las y los jóvenes permanezcan en la escuela.

El modelo flexible no solo propone menos horas en horarios presenciales, sino una formación integral que combina conocimientos académicos con experiencias culturales, deportivas y artísticas, así como el apoyo de tutorías personalizadas.

¿Qué impacto potencial tendrá una escuela de este tipo?

Más allá de las ciudades, este modelo podría tener un impacto significativo en comunidades rurales y regiones alejadas, donde muchos jóvenes dejan de estudiar debido a las largas jornadas escolares tradicionales y la falta de infraestructura. La combinación de menor tiempo en el aula y la integración de actividades culturales y deportivas puede hacer que los estudiantes permanezcan conectados con su educación sin sacrificar tiempo para trabajo o actividades comunitarias, con un enfoque que puede transformar profundamente la educación media superior en áreas con menor acceso educativo.