¿Habrá examen cada 5 años para conservar la Cédula Profesional en 2026? Esto dijo la SEP

Desde hace un par de días, comenzó a difundirse en redes sociales la noticia de que, a partir de 2026, será necesario presentar un examen para conservar la Cédula Profesional. Sin embargo, equipos de verificación han logrado desmentir esta información, la cual carece de cualquier sustento.

El equipo de El Sabueso, plataforma de fact-checking de Animal Político, confirmó que se trata de información falsa. A pesar de su falta de veracidad, el rumor logró cifras considerables de interacción en redes como Facebook. Según la periodista Kenia Hernández Rivera, la Secretaría de Educación Pública rechazó haber aprobado evaluaciones periódicas para mantener la vigencia del documento.

El presunto anuncio en redes aseguraba la existencia de un supuesto acuerdo entre la dependencia y el “Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de Grados y Licencias” (Senagal), e incluso afirmaba que ya había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Pero esto fue desmentido no solo porque dicho organismo no existe, sino porque la única instancia encargada de expedir la cédula es la Dirección General de Profesiones.

De hecho, en mayo de 2025, la SEP anunció una simplificación en el trámite de expedición, el cual se puede realizar de forma digital a través de: www.gob.mx/cedulaprofesional.

¿Cada cuándo se renueva la cédula profesional?

La Cédula Profesional no tiene vigencia; es decir, cuenta con validez oficial indefinida. De acuerdo con la SEP, incluso las cédulas físicas emitidas anteriormente mantienen su vigencia total y no requieren renovación ni exámenes de actualización para conservarse.