Eliminación del examen para la prepa, oculta la falta de aprendizaje en las escuelas del país: Marco Fernández

En el espacio de Así las Cosas PM, el doctor Marco Fernández, especialista en temas de educación, señaló que la desaparición del examen para ingresar a la preparatoria, fue la excusa perfecta para que el Gobierno de la 4T, dejara de rendir cuentas por la falta de aprendizaje en las escuelas del país.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el profesor del Tec de Monterrey criticó severamente la eliminación de este examen bajo el nuevo esquema de asignación y consideró que la negativa a evaluar el aprendizaje, es un retroceso para el sistema educativo nacional.

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Lamentó que el discurso oficial de la denominada ‘Nueva Escuela Mexicana’ se utilice para evitar la medición de resultados concretos en las aulas.

“El hecho de que haya una negativa para evaluar precisamente los resultados de aprendizaje de está denominada ‘nueva escuela mexicana’ solo retrata la negativa a prácticas neoliberales. Es la excusa para no dar cuenta de las limitaciones en términos del aprendizaje verdadero, que no se está alcanzando en los planteles de nuestro país”, señaló.

¿Por qué existe desigualdad en los planteles de educación media superior?

El investigador de México Evalúa, apuntó que el modelo denominado “Mi Derecho, Mi Lugar”, parte de un diagnóstico equivocado al intentar que todos los jóvenes asistan al plantel más cercano a su domicilio, ignorando que las carreras técnicas o la calidad, no sean uniformes.

“Lo que está detrás de esa propuesta de eliminar el examen, es porque eso es elitista, la aspiración competitiva por espacios se debe a que, por un lado, los jóvenes saben que no en todos los lugares pueden estudiar lo que ellos desean”, explicó el especialista en educación.

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Marco Fernández afirmó que el examen de bachillerato funcionaba como un mecanismo de aspiración competitiva, ante la incapacidad de la autoridad para ofrecer excelencia en todos los códigos postales.

Agregó que el Estado no ha logrado ofrecer condiciones de igualdad para todos los estudiantes en el país.

“No todos los planteles, lamentablemente, tienen la misma calidad. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido incapaz de garantizar una buena preparación para todos los profesores, de forma tal que puedan garantizar equidad en términos de la calidad que se brindan, independientemente del código postal en el que uno viva, y a la escuela que uno atienda”, sentenció el profesor del Tec de Monterrey.

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