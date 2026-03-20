¡Alerta de salud! Adultos de 25 a 29 años, el nuevo blanco del sarampión en México / Issarawat Tattong

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se contabilizaron 81 nuevos casos sarampión y el acumulado es de 13 mil 936 contagios desde la detección del primer caso en febrero de 2025.

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, reportó que México registró en las últimas 24 horas 81 nuevos casos de sarampión, 3 contagios por hora.

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¿Qué grupos de edad son los más afectados?

El grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, con mil 843 casos, pero en segundo lugar hoy lo tiene el de 25 a 29 años con mil 636 casos y por último el de 5 a 9 años con mil 623 casos.

En tanto que la tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 68.17 casos por cada 100 mil 000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 21.51 y 15.33 respectivamente.

Svetlana Golovco Ampliar

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¿Cuántos contagios y muertes se han registrado?

El organismo indicó que el acumulado desde febrero de 2025 es de 13 mil 936 contagios y se mantiene en 35 el número de personas muertas derivado de esta enfermedad.

Las muertes están distribuidas en 10 estados:

Chihuahua con 21 personas

Jalisco con 4

Sonora con 1

Durango con 2

Michoacán con 1

Tlaxcala con 1

Ciudad de México con 2

Chiapas con 1

Guerrero con 1

Sinaloa con 1.

¿Qué estados concentran más casos?

Jalisco, sigue al frente de los estados con más contagios con 4 mil 396, seguido de Chiapas con 647 casos, Ciudad de México con 543, Sinaloa con 251 y Estado de México con 236.

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