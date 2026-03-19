Senado autoriza a 60 marinos viajar a EU para entrenamiento militar

El Senado de la República autorizó hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum un nuevo permiso para que 60 elementos de la Marina participen en un programa de entrenamiento en Estados Unidos.

Sin debate y con 69 votos a favor, el pleno avaló la salida del país de integrantes de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, quienes acudirán al curso “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”.

✅ Por unanimidad, con 69 votos a favor, se concede permitir la salida fuera del país de elementos que integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina para que participen en el adiestramiento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de… — Senado de México (@senadomexicano) March 19, 2026

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¿Dónde se realizará el entrenamiento militar?

El entrenamiento se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de 2026 en el Camp Shelby Joint Forces Training Center, una instalación militar que permite la ejecución de maniobras a nivel de batallón, prácticas con fuego real, tiro de artillería y ejercicios de infantería mecanizada, entre otras actividades.

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¿Qué condiciones incluye la autorización?

De acuerdo con lo aprobado, los marinos viajarán con equipo táctico y armamento orgánico —sin municiones— a bordo de una aeronave institucional.

El traslado está previsto para el 1 de abril desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, con regreso al mismo punto el 30 de mayo.

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¿Por qué se requiere autorización del Senado?

La autorización forma parte de los procedimientos que establece el Senado para permitir la salida de tropas nacionales al extranjero con fines de capacitación y cooperación internacional.

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