¿Navy SEALs en México? El Senado aprueba el ingreso de tropas de élite de Estados Unidos

El Senado de la República dio luz verde: 19 elementos de los Navy SEALs, la unidad de élite de Estados Unidos, ingresarán a México con armamento de guerra y equipo táctico. Conoce los detalles de esta misión estratégica y por qué un senador de Morena decidió abstenerse.

El Senado aprobó con 105 votos a favor y una abstención del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, para el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de los Estados Unidos de América.

La autorización tiene como objetivo que el personal militar extranjero participe en el evento emergente denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que se desarrollará del 15 de febrero al 16 de abril de 2026, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, así como en instalaciones del Sector Naval de Ciudad del Carmen, en la misma entidad.

✅ Con 105 votos a favor y una abstención, se concede autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras dentro de los límites del país para participar en la actividad 2 APA-2026 “Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. — Senado de México (@senadomexicano) February 11, 2026

¿Para qué ingresarán los Navy SEAL’s a México?

Los elementos estadounidenses ingresarán al país con armamento y equipo militar, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tipo C-130 Hércules, con la finalidad de comprobar y fortalecer las habilidades tácticas individuales y colectivas, así como desarrollar compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y los Navy SEAL’s.

¿Qué facultad ejerce el Senado en este tipo de autorizaciones?

Al presentar el dictamen ante el pleno, la senadora de Morena, Raquel Bonilla, a nombre de la Comisión de Marina, solicitó el respaldo de las y los legisladores, al subrayar que el Senado ejerce una facultad exclusiva establecida en el artículo 76, fracción III, de la Constitución, que constituye un mecanismo de control democrático en materia de defensa y seguridad nacional.

