EE.UU. planea operaciones militares contra cárteles en México, según NBC

De acuerdo con la cadena de noticias NBC, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría planeando operaciones militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Planes de intervención y despliegue de tropas

El nuevo plan incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado, aunque el inicio de la misión aún no es inminente, afirma la televisora, que cita declaraciones de dos funcionarios estadounidenses en activo y dos ex altos funcionarios con conocimiento de la iniciativa.

De acuerdo con el reporte, los altos mandos militares de Estados Unidos y la Casa Blanca actualmente discuten sobre el alcance de la misión y todavía no han tomado una decisión final, indica el reporte.

NBC News Exclusive:



Trump administration is planning new mission in Mexico against cartels, current and former U.S. officials say.



IO’s on the ground? Military? Details via @ckubeNBC @glubold @dandeluce https://t.co/ocVVddsJUt — Tom Winter (@Tom_Winter) November 3, 2025

Las fuerzas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y líderes de los cárteles. Algunos de estos equipos requieren la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro, añadieron.

Participación de la CIA y operaciones encubiertas

Las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían “bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense, lo que se conoce como estatus del Título 50”, que se refiere a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional.

De acuerdo con la NBC, está previsto que participen agentes de la CIA y una vez aprobada, sería tratada por Washington con el mayor secretismo, similar al que ha mantenido en los recientes ataques a lanchas en el Caribe y costas del Pacífico, que han dejado decenas de muertos en áreas cercanas a Venezuela y Colombia.

A diferencia de una posible expansión de operaciones contra el narcotráfico en territorio venezolano, la misión que se planearía para México no tendría como objetivo socavar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, detallaron los funcionarios.