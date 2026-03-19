Requisitos Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026: Los 4 documentos para obtener 10 mil pesos

A partir del próximo lunes 23 de marzo, las autoridades recibirán las solicitudes en los módulos para validar los Requisitos del Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026 y entregar los 4 documentos para obtener 10 mil pesos.

Si vives en el estado de Hidalgo y te encuentras en situación de vulnerabilidad, ya puedes revisar el trámite para recibir un recurso económico de 2,500 pesos bimestrales. Para asegurar tu ingreso al padrón, es indispensable que cheques los requisitos del Apoyo Bienestar de 30 a 64 años 2026 y presentes los siguientes 4 documentos para obtener 10 mil pesos ante la SEBISO.

¿Cuándo empieza el registro de 30 a 64 años?

El registro para el programa de 30 a 64 años Bienestar 2026 arranca el próximo lunes 23 de marzo.

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¿Cuáles son los documentos para el Apoyo Bienestar para personas de 30 a 64 años?

Los requisitos para el programa del Bienestar para personas de 30 a 64 años en Hidalgo son:

Tu INE vigente que acredite tu domicilio en el estado de Hidalgo. Una copia actualizada de tu CURP Comprobante de domicilio o, en su defecto, una constancia de radicación. FUPS: El Formato Único de Bienestar (solicitud) debidamente llenado.

¿Cómo registrarse para el apoyo de 30 a 64 años?

Para obtener el apoyo de $10,000 pesos, el registro en Hidalgo se llevará a cabo en línea a través del portal que habilitará la SEBISO; y presencial, donde publicará en sus canales oficiales las sedes y módulos de atención exactos en los municipios.

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