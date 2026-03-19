Oposición rechaza Plan B electoral: PRI y MC alertan riesgos de la revocación de mandato

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que las reformas impulsadas por el gobierno federal representan un intento desesperado por mantener el poder ante una pérdida significativa de apoyo popular.

El bloque opositor logró frenar un proyecto autoritario inicial, denominada como la “ley Maduro”, destinado a destruir el sistema democrático, enviándolo directamente al basurero de la historia.

“Por la puerta trasera quieren meter esta participación para que la presidenta defienda su proyecto con la revocación de mandato”: @alitomorenoc en @WRADIOMexico https://t.co/1rSJyjh8LF — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 19, 2026

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¿Qué señalamientos hizo el PRI sobre el Plan B críticas?

En “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Moreno Cárdenas señaló que el actual “Plan B” es una propuesta “descafeinada” que carece de fondo y solo busca construir una narrativa política favorable para el oficialismo.

El líder del tricolor enfatizó que Morena se encuentra en un “franco declive” y que, a pesar de su maquinaria de propaganda, diversas mediciones internas y externas muestran una caída de más de 14 puntos en sus preferencias.

Explicó que la intención de adelantar la revocación de mandato para hacerla coincidir con los procesos electorales es una estrategia cínica para permitir que la presidenta realice campaña abierta durante 60 días, lo que generaría una desigualdad profunda y un abuso de los recursos del Estado.

El líder del tricolor enfatizó que Morena se encuentra en un “franco declive” y que, a pesar de su maquinaria de propaganda, diversas mediciones internas y externas muestran una caída de más de 14 puntos en sus preferencias.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI Ampliar

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Adelantar la revocación de mandato es “jugar con fuego”

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que la propuesta del Plan B de la reforma electoral es un acto de “jugar con fuego” que busca abrir la posibilidad de que la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice en 2027.

Para el líder emecista, este planteamiento genera una profunda desconfianza y representa un riesgo innecesario para la estabilidad del país en un contexto global sumamente delicado.

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¿Qué impacto podría tener en el proceso electoral?

Consideró un error enfrentar una discusión interna sobre la permanencia de la mandataria en su cargo, especialmente cuando sectores como el empresarial y el bancario exigen atención prioritaria a temas de seguridad e inversión.

La propuesta gubernamental desvirtúa la esencia de la revocación de mandato, indicó, la cual debería ser un instrumento ciudadano para sancionar excesos o corrupción.

En su lugar, se busca organizar un “festival de ego” o una ratificación de mandato orquestada desde el poder, pues no existen grupos ciudadanos amplios solicitando dicho ejercicio en este momento.

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