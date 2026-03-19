Rosario Robles niega ser militante del PRI y pide unidad opositora para rescatar al país del “retroceso democrático”

En entrevista con Gabriela Warkentin la coordinadora de la Defensa Ciudadana, Rosario Robles, informó que la iniciativa que lanzó hace unas semanas es fundamental para que ciudadanos garanticen su presencia en las casillas, defiendan el voto, y se rescate a México; resaltó que lo fundamental es la unidad opositora para enfrentar el retroceso en materia democrática y negó ser militante de algún partido político, pero reconoció el respaldo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

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"Yo no milito en el #PRI, ni en ningún partido político"



El poder del voto y la vigilancia: "Aquí se trata de convocar a todos los que no son militantes de ningún partido, pero que quieren participar en algo muy concreto el próximo año”, @Rosario_Robles_.



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¿Por qué insiste en la unidad opositora?

“Hoy tenemos una sobre representación indebida en la Cámara de Diputados, tenemos una situación en la que hasta acordeones ha habido en determinados procesos electorales… inmediatamente Alejandro Moreno, líder del PRI, dijo que él y su partido respaldaban esta iniciativa, y ayer en la presentación de los Defensores de México, se planteó que yo voy a estar trabajando para construir esta red ciudadana”. — Rosario Robles, coordinadora de la Defensa Ciudadana

"Le agradezco mucho a Alejandro Moreno, al #PRI, que hayan abierto esta posibilidad de respaldar esta iniciativa" [los "Defensores de México"], @Rosario_Robles_.



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¿Cómo funcionará la red ciudadana para defender el voto?

Robles expresó que es muy importante la participación ciudadana, la estrategia es registrarse en una plataforma para el cuidado de la casilla, se convocara en diferentes estados a personas que no están en partidos políticos para que ayuden formando colectivos capacitados con “gente a prueba de fuego”, con convicción de defender a México porque no solo se habla de compra de casillas sino de regiones dominadas por el crimen organizado.

“La idea es tener todas las actas que se tengan en las manos para poder acreditar los votos que cada uno tenga. Yo aquí no digo si “x” partido en el poder tuvo determinada cantidad de votos, hay que cambiarlos… que sean los votos tal y cual se expresen para los partidos políticos, que se tengan las actas en la mano y que se puedan defender probablemente triunfos que, en otras circunstancias, si no tienes toda la representación de casilla, no pudieras defender”. — Rosario Robles, coordinadora de la Defensa Ciudadana

"Gente que esté a prueba de fuego" para defender la democracia



“No solamente estamos hablando de que se compran representantes de casilla y demás, sino de que hay regiones del país que, en efecto, están dominadas por el #CrimenOrganizado y que la presión sobre quienes están en… pic.twitter.com/GQGSI3CzR3 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 19, 2026

¿Buscará un cargo en las elecciones?

Robles dijo que cree firmemente que solo una coalición opositora podrá rescatar a la Cámara de Diputados y ganar gubernatura el próximo año y si no hay una alianza probablemente se formen coaliciones parciales; además negó tener la intensión de estar en la boleta.

🗳️ Los "Defensores de México": Una red ciudadana para México



"Me parece fundamental el que ciudadanos y ciudadanas garanticen su presencia el día de la casilla para defender el voto (…) Vengo de una tradición en el sentido de que los votos se cuenten, y se cuenten bien”,… pic.twitter.com/0apAqBCUyc — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 19, 2026

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